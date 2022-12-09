Rıza Çalımbay'dan ismi Galatasaray ile anılan Uğur Çiftçi için şaşırtan ifadeler!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Sivasspor düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Almanya üçüncü lig ekibi Saarbrücken ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar rakibini 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Skordan çok oynadıkları oyunun daha önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, "Hazırlık maçlarında sonuç değil, oynayacağımız oyun önemli. Bugün de herkesi oynattık. Bütün arkadaşlarımıza şans verdik. Hem maç temposunu kazanmak için hem lige iyi bir giriş yapmak için bu maçlar bizim için çok önemli. Biraz önce söylediğim gibi skordan çok, bizim için oyun önemli" derken, son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Uğur Çiftçi için oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Lige kalan 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Transferden daha önemli olan bizim için kalan dört maçımız. Bu maçların 3'ü deplasmanda. İçerdeki tek maçımız Galatasaray ile. Bu maçları iyi şekilde bitirirsek, transferden daha önemli. Ondan sonra transfer 1, 2 tane mutlaka yapılması gerekiyor" diye konuştu.

GALATASARAY VE UĞUR ÇİFTÇİ...

Takımın önemli isimlerinden sol bek Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'ın gündeminde olması hatırlatılan Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uğur'u şu anda verme şansımız yok. Bir de gelen bir teklif de yok. İki tane sol bekimiz var. Ziya da sakat. O yüzden oyuncu vermekten ziyade, oyuncu almamız lazım."

"ONDAN YARARLANAMAYABİLİRİZ"

Transfer yapılacak bölgelerin şu anda belli olmadığını belirten Çalımbay, "Şu maçları bir bitirelim iyi bir şekilde. Leke James sakat. 6 ayı buldu. Ondan yararlanamayabiliriz. Ya da geç yararlanabiliriz. Onun yerine bir adam almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

