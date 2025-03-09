Rıza Çalımbay'dan olay sözler! "Herkes kendine geldi"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk eden ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 7. galibiyetini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HERKES KENDİNE GELDİ"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bizim mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim de ilk maçımızdı. 3 günde oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Maça gelince herkes ne yapacağımızı çok iyi biliyordu. Maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde oynadık. Çok güzel bir maç oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Herkes kendine geldi. Bu maçlardan daha zor maçlar oynayacağız" dedi.

"MUTLAKA GALİP GELMEMİZ GEREKİYORDU"

Aldıkları galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Biz oyuncularımızı çok iyi motive ettik. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Hatalarımız da oldu tabii ki. Her şeyden önce biz maça çok iyi başladık. Bizim puan vermeden buradan çıkmamız gerekiyordu. Futbolcular da bunu yaptı. Mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Herkes kendini çok iyi şekilde maça verdi" ifadelerini kullandı.