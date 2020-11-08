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Rıza Çalımbay'dan sert sözler! "Yürekli maç yönetsinler, korkmasınlar"

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.11.2020 21:55 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının ardından hakemlere yüklendi.

Rıza Çalımbay'dan sert sözler! "Yürekli maç yönetsinler, korkmasınlar"

Sivasspor'un Galatasaray'a kendi sahasında 2-1 yenildiği maçın ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER KORKMASIN"

"Ya maçın skorlarına hakemler etki ettiği zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Birinci penaltı ama hemen arkasından olan da penaltı, kırmızı kartı da var. Yürekli maç yönetsinler, korkmasınlar. Bir tane verilince bir tane daha penaltı verilmiyor mu? Hakemler yanlış yapıyor! 6 dakika uzatma var, kaleci yatıyor, kalkıyor, hakem 6 dakikayı bile oynatmıyor"

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

"Yapacak bir şey yok. Hem ligi hem Avrupa'yı götürmeye çalışacağız. Kaçan penaltıları penaltıcı arkadaşlar attı. Milli takımda atabiliyorlar. Dünyanın en iyi futbolcuları da kaçırabiliyor. Onu atabilseydik her şey değişebilecekti. Şanssızlık."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu da fener gibi istedikçe istiyor penaltı fener deden şikeci takım ligin ayatını da bozdu herkes olmayan penaltıları istemeye başladılar
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