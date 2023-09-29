Rıza Çalımbay'dan TFF'ye Vincenzo Montella tepkisi! 'Ne başarısı var?', 'Tercüman falan tutmak zorunda kalıyoruz!'

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etmişti. Ay-Yıldızlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sonrasında ise oynanan dostluk maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olan kırmızı - beyazlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmişti.

Alman hocanın ayrılığı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, göreve daha önce Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Vincenzo Montella'yı getirmişti. İtalyan çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran ve şu sıralar Samsunspor ile görüştüğü iddia edilen Rıza Çalımbay, Montella'nın A Milli Takım'ın başına geçmesine tepki gösterdi.

İşte Rıza Çalımbay'ın Radyospor'daki sözleri;

"MİLLİ TAKIMDA NE BAŞARISI VAR?"

"Montella'nın milli takım başarısı var mı? Yok. Tabi ki yabancı hocalarla anlaşabilirsin. Ancak bana göre milli takımı yerli teknik adam çalıştırmalı. Dünyada milli takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor. Ülkemizde, mesela yabancı futbolcuyla konuşurken, tercüman falan tutmak zorunda kalıyoruz. Bire bir iletişim önemli."

"SİVASSPOR'U 3 YIL AVRUPA'YA GÖTÜRDÜM"

"Benim düşünceme göre milli takıma hoca alındığı zaman, başarıya göre alınmalı. Daha önceden başarılı olmuştur, ona göre alırsınız. Ancak Montella bir tek ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştırdı. Ben 3 yıl Avrupa'ya Sivasspor'u götürdüm. Burada basının da hatası var. Bunları öne çıkarmak lazım."



