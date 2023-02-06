Rıza Çalımbay deprem sonrası acı haberi verdi: "Ailesinden 15 kişi vefat etti"

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği öğrenilirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkılırken, bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Öte yandan saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Spor camiası ise kısa sürede yardım kampanyalarına başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da beIN Sports canlı yayınına bağlanarak duruma dair açıklamalarda bulundu.

Yardımcı antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun ailesinden 15 kişinin vefat ettiğini dile getiren Çalımbay'ın sözleri şu şekilde;

"AİLESİNDEN 15 KİŞİ VEFAT ETTİ"

"Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Sabah ilk iş kaleci antrenörümüz Cengiz hocayı aradık. Onların durumunu öğrendik. Yardımcılarımdan Ayhan hoca için çok üzgünüz. Ailesinden 15 kişi vefat etti. Keşke yakın yerlerde olsak ve yardım edebilsek. Sivas'ta yoğun bir kar yağışı var. Çok sıkıntılı bir gün yaşıyoruz. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız."

