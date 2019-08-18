Rıza Çalımbay: Emre Kılınç'ın Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri maçta haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçının her zaman çok önemli olduğunu vurguladı.

"Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diyen deneyimli teknik adam, maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini koruyarak 3 puana ulaştıklarını belirtti.

Goller ve skorun çok iyi olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Oynadığımız oyun çok iyi ve ilerisi için umut verdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece bir galibiyet aldık. Önemli olan ligin sonunu çok iyi yerde bitirmemiz. Onun için de tek yapacağımız şey, bu oyunumuzu üstüne koyarak devam ettirmek." şeklinde konuştu.

Sezon başı 8-9 kişiyle kampa başladıklarını, mükemmel hava yakaladıklarını anlatan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Mükemmel bir takım havası vardı. Bugün de aynı şeyi yaptık. Çok güzel bir galibiyet. Karşımızdaki rakip Türkiye'nin en iyi takımlarından. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rize deplasmanından da çok iyi bir neticeyle dönersek, bu galibiyetin anlamı daha büyük olacak. Belki transfer sezonu bitmeden 1-2 oyuncu alma şansımız olursa ve milli maç arasını iyi değerlendirirsek, inşallah ligi istediğimiz yerde bitiririz."