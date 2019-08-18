Rıza Çalımbay: Emre Kılınç'ın Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri maçta haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçının her zaman çok önemli olduğunu vurguladı.
"Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diyen deneyimli teknik adam, maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini koruyarak 3 puana ulaştıklarını belirtti.
Goller ve skorun çok iyi olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Oynadığımız oyun çok iyi ve ilerisi için umut verdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece bir galibiyet aldık. Önemli olan ligin sonunu çok iyi yerde bitirmemiz. Onun için de tek yapacağımız şey, bu oyunumuzu üstüne koyarak devam ettirmek." şeklinde konuştu.
Sezon başı 8-9 kişiyle kampa başladıklarını, mükemmel hava yakaladıklarını anlatan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:
"Mükemmel bir takım havası vardı. Bugün de aynı şeyi yaptık. Çok güzel bir galibiyet. Karşımızdaki rakip Türkiye'nin en iyi takımlarından. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rize deplasmanından da çok iyi bir neticeyle dönersek, bu galibiyetin anlamı daha büyük olacak. Belki transfer sezonu bitmeden 1-2 oyuncu alma şansımız olursa ve milli maç arasını iyi değerlendirirsek, inşallah ligi istediğimiz yerde bitiririz."
SAMASSA'NIN DURUMU
Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Boyd ile çarpışarak baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan kalecileri Mamadou Samassa'nın durumunun sorulması üzerine Çalımbay, "Bir gün müşahade altında kalacak Korkulacak bir durum yok gibi. Çok üzüldük, kafamız oradaydı. İnşallah hastaneden çıkar ve antrenmanlara başlar" ifadelerini kullandı.
"EMRE'NİN BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASINI ÇOK İSTERİM"
Emre Kılınç'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberler hatırlatılan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:
"Emre profesyonel bir oyuncu. Bugün de transfer teklifini hak eden bir futbolcu olduğunu gösterdi. Bunlar konuşulabilir. Ben de Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim. İki tarafın da rızasıyla bitmesi gerekiyor. Belki önümüzdeki hafta bir anlaşma olur ve Emre gidebilir. Ama Emre'nin gitmesine karşıyım çünkü ihtiyacımız var. Adam almaya çalışırken bir adam daha gönderirsek, bizim için zor olur. Kulübün ve Emre'nin menfaatine olan bir şeyse, o zaman biz elimizden gelen her türlü yardımda bulunuruz."
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