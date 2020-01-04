SPOR
  4. Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan’ın bir yere gitme şansı yok

Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan’ın bir yere gitme şansı yok

SİVASSPOR HABERLERİ  | 04.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

İkinci yarı hazırlık kampı için Antalya'ya giden Sivasspor ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi konuşan Rıza Çalımbay Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan’ın bir yere gitme şansı yok

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıkları için geldikleri Antalya’daki ilk antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalımbay, transferin gözde isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında açıklama yaptı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek, “Devre arası kısa olmasına rağmen iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Burada 1 hafta kalacağız. 2 gün sonra kupa maçı, sonra Beşiktaş ile oynayacağız. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Bugün gördüğünüz gibi takımın yüzde 60’ı yok. Onların hepsi bugün gelecek ve yarın tam takım olarak başlayacağız. İlk yarıda yaptığımız güzel şeylerin yanında hatalar da oldu. Onları burada çalışarak, konuşarak düzeltmeye çalışacağız. İkinci yarı ilk yarı gibi olmayacak, zor olacak. Bütün takımlar takviye yapacak. Her şeye hazır olmak için çalışmamız gerekiyor. Zor geçecek ikinci yarı. Onun için bizim oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor, ona da çalışıyoruz. Biliyorsunuz tabii ikinci yarı transfer yapmak çok zordur. İstediğin oyuncuyu almak istesen de fiyat açısından yüksek olabilir. Onun için bizim takımımıza uyacak iyi arkadaşları almaya çalışacağız. Bulduklarımız da var ve 1 hafta içinde bitireceğiz. Mevkiden ziyade 3 arkadaşımızı eksikti Gençlerbirliği maçında ve oyun değiştirecek ismimiz yoktu. Alacağımız arkadaşlar o şekilde olacak” dedi.

EMRE VE MERT HAKAN HAKKINDA

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın transfer durumu hakkında da Çalımbay, “Şimdi biz onu kapattık. Bu saatten sonra ne Emre ne Mert Hakan’ın bir yere gitme şansı yok. 10-12 güne lig başlıyor. Onların da gitmeye niyetleri yok. Buradan bence devre arası gitmeleri dezavantaj olabilir. Bu sezonu çok iyi bitirip daha kuvvetli bir şekilde gidebilirler. Sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. İkinci yarıya konsantre olmaları gerekiyor. Onların da kendi oyunlarının üstüne çıkmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Evinin sultanları, 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol turnuvasındaEvinin sultanları, 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol turnuvasında
Ndiaye resmen Trabzonspor’daNdiaye resmen Trabzonspor’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Rıza Çalımbay Emre Kılınç Mert Hakan Yandaş transfer açıklaması Transfer

En Çok Okunan Haberler

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Takım otobüsü devrildi: 23 yaralı

Takım otobüsü devrildi: 23 yaralı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sivassporlu yıldızlardan flaş transfer açıklaması

Sivassporlu yıldızlardan flaş transfer açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sivasspor'dan transfer sürprizi

Sivasspor'dan transfer sürprizi

Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan’ın bir yere gitme şansı yok

Rıza Çalımbay Emre ve Mert Hakan açıklaması

Sivasspor deplasmanda 12 puan topladı

Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekti

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekti

Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu

Transfer iddialarına noktayı koydu

Rıza Çalımbay'dan Alper Potuk hamlesi

Çalımbay'dan Alper Potuk hamlesi

Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı

Sivasspor tarihinde 3. kez lider kapattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.