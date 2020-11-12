Rıza Çalımbay: Galatasaray maçında rakibimiz hakemdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem yönetimlerine tepki göstererek, "Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor." ifadesini kullandı.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin maçlarında hakemlerin çok fazla hata yaptığını öne sürdü.

Süper Lig'e istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Sakatlarımızın artmasından dolayı bayağı sıkıldık. Maçlara istediğimiz kadro ile çıkamadık. Mutlaka aksilikler oldu ama yine de iyi gitmeye çalışıyoruz. Avrupa kupalarında da ilk galibiyetimizi aldık. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyorum. Üç maçımız kaldı, hepsi de final niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Süper Lig maçlarında şanssızlıklar yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Oynadığımız oyunun karşılığını bir türlü alamadık. Bu arayı çok iyi değerlendirip ligde de çok başarılı olacağız. Avrupa kuplarındaki tempo durduğu zaman daha iyi olacağız. İki günde bir maç yapıyoruz, böyle sıkıntılı süreçler yaşayacağız. İnşallah bunları da iyi şekilde bitireceğiz."