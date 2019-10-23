Rıza Çalımbay gözünü Türkiye Kupası'na dikti

Özellikle sezon öncesi tartışma konusu olan yabancı kuralına ilişkin konuşan Çalımbay, “14 tane yabancı var. Daha önce hep söylendi, biz de aynı şeyi söylüyoruz. 14 tane yabancı almak zorunda değilsin. Bana göre en mantıklısı da o zaten. Paran varsa 5 tane yabancı al, çok iyi yabancı al. Yerli oyuncu zaten bulursun. Yerli oyuncu çok ama alacağın 5-6 tane yabancı sana yeter. Ama 14 yabancı almak istiyorsan al. Bizde şimdi 14 tane yabancı alınıyor. Bazıları yedek kulübelerinde oturuyor. Benim düşüncem yabancı alacaksan elindeki oyunculardan daha iyi olması, daha kaliteli olması. Oyunun kaderini değiştirecek şekilde olması. Hatta taraftara yönelik oyuncu alınması. Bana göre o kadar yabancı alacağıma, 5-6 tane çok iyi oyuncu alırım, bitiririm” ifadelerini kullandı.

Devre arasında yapılacak olan transferlerle ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, “Devre arası transfer düşüncemiz için daha erken. Devre arasını konuşmak için henüz çok erken ama biz bu haftadan itibaren maç izlemeye başlıyoruz. Hem Türkiye’deki maçları hem de Avrupa’da maç izleyeceğiz. Bakacağız, devreye kadar eksik yerlerimiz mutlaka olacak, oralara takviye yapmaya çalışacağız” cevabını verdi.

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının çok riskli ve zor olduğunu ifade eden Çalımbay, “Ben Türkiye Kupası'nda çok tecrübeler yaşadım. Bu maçlar çok riskli maçlar. Eğer o maçlarda ciddi, arzu ve istekli oynamazsan her türlü talihsizliği yaşayabilirsin. Onun için de biz böyle maçlara çok önem veriyoruz. Bizim oynayacağımız ilk maç Başkent Akademi maçı, biz o maçta yüzde 80 tam kadro sahaya çıkacağız. Biz o kupaya bu sene gitmek istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hemen hemen de her maça sakatlık ya da kötü bir şey olmazsa, ideal kadromuzla çalışacağız” dedi.