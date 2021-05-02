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Rıza Çalımbay’ın Gaziantep FK'ya şansı tutuyor

02.05.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak olan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-siyahlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 27 maçta 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Rıza Çalımbay’ın Gaziantep FK'ya şansı tutuyor

Süper Lig’in 39. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Gaziantep’e karşı mücadele etti.

Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Gaziantep FK’ya karşı çıktığı 27 resmi maçtan 11’ini kazandı.

Bu maçlarda kırmızı-siyahlılar, Çalımbay’ın takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sona erdi.

ÇALIMBAY'IN 28. RANDEVUSU

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Gaziantep’e karşı 28. randevusuna çıkacak. 55 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa’ya gitmeyi hedefleyen Sivasspor, 54 puanla 8. sırada olan Gaziantep’i mağlup edip, son haftalardaki çıkışını devam ettirmek istiyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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