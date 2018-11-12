SPOR

Rıza Çalımbay: Konyaspor'dan ayrılmam performansa bağlı değil

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.11.2018 21:29 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor yönetiminin görevine son verdiği teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, ayrılık kararının performansa bağlı olmadığını belirtti.

Rıza Çalımbay: Konyaspor'dan ayrılmam performansa bağlı değil

Atiker Konyaspor'un yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, TRT Spor'da canlı yayına bağlandı ve yaşananları anlattı. Çalımbay, karara herkes kadar kendisinin de çok şaşırdığını söyledi.

"FUTBOL DIŞI GEREKÇE SÖYLEDİLER"

Benim burada hiç kimseyle problemim olmadı. Her şey gayet iyi gidiyordu. Beni aradılar görüşmemiz var diye. Ben futbolcularla ilgili bir şey var zannettim. Farkı bir şey konuşuldu. Böyle bir teklif geldi ve tamam dedim. Gerekçeyi konuşmaya bile değmez. Futbolun dışındaki bir gerekçe. Uyum süreci yaşanmış gibi bir şey söylediler.

"BAŞARISIZLIK YOK DEDİĞİMDE HAKLISIN DEDİLER"

Kendilerine teşekkür ettim. Tamam dedim, sorun yok dedim. Başarısızlık var mı diye sordum, yok dediler. Puan tablosunda iyi durumdayız. Fenerbahçe'den 5 puan öndeyiz, Beşiktaş'la aramızda 1 puan, lig üçüncüsüyle aramızda 5 puan var dedim. Geçen sene bu takım 15. sıradaydı. Hepsinde haklısın dediler. Başarıdan yana sorun yok dediler. Ufak tefek bir şeyler söylediler. Kaydadeğer bir şey yok. Ben de o yüzden tamam dedim.

"KARŞILIKLI ANLAŞMAYI KABUL ETMEDİM"

Bana karşılıklı anlaşalım dediler, hayır dedim. Niye karşılıklı anlaşayım? Takımı küme düşme potasında bıraksam tamam ama takım gayet iyi durumda. O zaman karşılıklı anlaşmaya gerek yok dedim. Yönetimle hiçbir sorunum yok. Ben kimseyle sıkıntı yaşamam, onlar sıkıntı yaşarlar belki benimle.

Rıza Çalımbay son olarak transferle ilgili gelen soruya da, "Belki de ilk kez çalıştığım bir yerde transfere karışmadım. Konyaspor'da bu sezon transferlere karışmadım." diye konuştu.

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!
Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıAtiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Atiker Konyaspor

En Çok Okunan Haberler

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Onur Kıvrak: Bana küfür edemezsiniz

Onur Kıvrak: Bana küfür edemezsiniz

Mustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye şok sözler

Mustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye şok sözler

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: Konyaspor'dan ayrılmam performansa bağlı değil

Rıza Çalımbay: Konyaspor'dan ayrılmam performansa bağlı değil

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Konyaspor Kulübü, MEDAŞ ve MEPAŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Konyaspor Kulübü, MEDAŞ ve MEPAŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Çaykur Rizespor kadrosuna güveniyor

Çaykur Rizespor kadrosuna güveniyor

Atiker Konyaspor'da Paolo Hurtado 6 hafta yok

Atiker Konyaspor'da Paolo Hurtado 6 hafta yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.