Rıza Çalımbay: Konyaspor'dan ayrılmam performansa bağlı değil

Atiker Konyaspor'un yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, TRT Spor'da canlı yayına bağlandı ve yaşananları anlattı. Çalımbay, karara herkes kadar kendisinin de çok şaşırdığını söyledi.

"FUTBOL DIŞI GEREKÇE SÖYLEDİLER"

Benim burada hiç kimseyle problemim olmadı. Her şey gayet iyi gidiyordu. Beni aradılar görüşmemiz var diye. Ben futbolcularla ilgili bir şey var zannettim. Farkı bir şey konuşuldu. Böyle bir teklif geldi ve tamam dedim. Gerekçeyi konuşmaya bile değmez. Futbolun dışındaki bir gerekçe. Uyum süreci yaşanmış gibi bir şey söylediler.

"BAŞARISIZLIK YOK DEDİĞİMDE HAKLISIN DEDİLER"

Kendilerine teşekkür ettim. Tamam dedim, sorun yok dedim. Başarısızlık var mı diye sordum, yok dediler. Puan tablosunda iyi durumdayız. Fenerbahçe'den 5 puan öndeyiz, Beşiktaş'la aramızda 1 puan, lig üçüncüsüyle aramızda 5 puan var dedim. Geçen sene bu takım 15. sıradaydı. Hepsinde haklısın dediler. Başarıdan yana sorun yok dediler. Ufak tefek bir şeyler söylediler. Kaydadeğer bir şey yok. Ben de o yüzden tamam dedim.