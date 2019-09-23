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Rıza Çalımbay: Lig bir galibiyetle bitmiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.09.2019 23:21 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor’u 2-1 yendi. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Lig bir galibiyetle bitmiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u son dakikada attıkları golle mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalımbay, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların çok güzel karşılaşma izlediğini belirtti.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Çalımbay, ilk golü yemelerine rağmen oyundan kopmadıklarını ifade etti.

Çalımbay, golden sonra toparlandıklarını anlatarak, "Devre arası yaptığımız değişiklikler işe yaradı. Sonradan giren arkadaşlarımız da çok etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Çalımbay, maçın hakemini değerlendirerek, “Bize göre eğer o faulü verseydi, o penaltı olayı zaten olmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Hakem arkadaşımız vermedi. Biz penaltı diye itiraz etmedik kesinlikle ama faul olduğuna itiraz ettik. Sadece faulü verebilirdi. O da penaltı verdi karşı takıma. O penaltıyı atmış olsalardı belki de hakemin yapmış olduğu karar nedeniyle mağlup bir şekilde bitirecektik. Bize göre faul ama bilemiyorum dışarıya göre dördüncü hakemle konuştuğumuzda VAR’da inceleniyor dedi. Ben inanmıyorum VAR’da incelendiğine. Bence es geçti o pozisyonu. Vermedi. Onun dışında da fazla bir şey olmadı” ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un çıkışta olduğunu ve çok dikkatli olmaları gerektiğini maçtan önce konuştuklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Üç maçtır galip gelemiyorduk, bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Şimdi önümüzde kritik maçlar var. Lig, çok uzun maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçını da iyi şekilde bitirirsek çok büyük avantaj yakalamış olacağız."

Çalımbay, takımda hala hazır olmayan futbolcuların bulunduğuna dikkati çekerek, onların da hazır hale gelmesiyle daha alternatifli bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.

KARAMAN: ÜZGÜNÜM

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşma adına yorumlanacak fazla bir şey olmadığını dile getiren Karaman, maç genelinde istekli, arzulu oynamaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle deplasmanlarda pozisyonları golle değerlendiremediklerinde zorluk yaşadıklarına değinen Karaman, "Bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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