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Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı sonunda açıkladı: "Artık her şey değişti!"

26.11.2023 18:55 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve son 2 maçından 6 puan almış oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, seri yakalamak adına bu galibiyetin öneli olduğunu söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın zor olacağını bildiklerini belirtti.

"ÇOK GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Samsunspor'un sezon içinde bambaşka bir kimliğe büründüğüne işaret eden Çalımbay, "Sezona biraz kötü başlamıştı ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değişikliği ve taktik değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir lig maçı oldu. Biz de galibiyet için oynadık, Samsun da galibiyet için oynadı. Biz değerlendirdik, pozisyonlarımızı galip geldik." ifadesini kullandı.

"HERKES DAHA RAHAT ÇALIŞIYOR"

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Çalımbay, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü bizim bir seri yakalamamız lazım, eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak onun için de galibiyet daha önemliydi. Bugün de çok mutluyum, deplasmanda uzun süredir galibiyetimiz yoktu, deplasmanında da galibiyet elde ettik. Yani bunun en büyük faydası da futbolcu arkadaşlarımızın hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyorlar. Kendilerini veriyorlar inşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

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