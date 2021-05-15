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Rıza Çalımbay: Şimdi önümüzdeki yıla bakacağız

15.05.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Çok güzel bir seri yakalayıp mükemmel bir şekilde, bize yakışır bir şekilde ligi tamamladık. Şimdi önümüzdeki yıla bakacağız" dedi.

Rıza Çalımbay: Şimdi önümüzdeki yıla bakacağız

Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Geçtiğimiz hafta kazandığımız maçın ardından beşincilik şansımız devam ediyordu, aradaki bir puanlık farkı kapatmamız için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Karşımızdaki takım hiçbir sıkıntısı olmayan rahat bir takım. Onun için zor bir maç olacağını biliyorduk. Arkadaşlarımdan son maçımız olmasına rağmen ilk maçımız gibi oynamalarını istedim. O doğrultuda oynadık. Oyun disiplinimiz gayet iyiydi. Çok güzel mücadele ettiler, çok güzel pozisyonlar yakaladılar. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak 19 haftadır çok güzel bir istikrar yakaladık. Çok güzel sonuçlar aldık. Sıkıntılı durumu atlatıp, çok iyi bir yerde ligi de bitirdik" ifadelerini kullandı.

"BİZE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE LİGİ TAMAMLADIK"

Ligde mükemmel bir seri yakaladıklarını da söyleyen Çalımbay, "İyi gitmediğimiz dönemlerde çıkan sesler vardı, gereksiz konuşmalar vardı. Takımla ilgili kendilerine göre düşünceleri vardı, olumsuz düşünceleri vardı. Biz takım olarak hiçbir zaman pes etmedik. Daha çok çalıştık. Sakatlarımız iyileşti. Çok güzel bir seri yakalayıp, mükemmel bir şekilde bize yakışır bir şekilde ligi tamamladık. Şimdi önümüzdeki yıla bakacağız" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Kasımpaşa
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