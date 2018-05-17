Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısında görevi bırakacağını açıkladı. Çalımbay "Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.
Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:
"Dün Özkan hoca Hayrettin bey ve Ömer bey ile dördümüz bir araya geldik. Ben istedim görüşmeyi. İkisini açıklamayacağım. Kendilerine mukavelem bitiyor dedim. Onlar da nasıl yapalım dediler. Ben önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmüyorum dedim. Kendilerine teşekkür ederek yollarımızı ayıralım dedim. Karabük maçımız var iyi bir şekilde son maçımıza çıkacağız. Dolu dolu bir 7 ay geçirdik. Daha iyi noktalara gelinebilirdi ama şartlar nedeniyle bu duruma gelindi."
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