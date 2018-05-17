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Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" dedi.

Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısında görevi bırakacağını açıkladı. Çalımbay "Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Dün Özkan hoca Hayrettin bey ve Ömer bey ile dördümüz bir araya geldik. Ben istedim görüşmeyi. İkisini açıklamayacağım. Kendilerine mukavelem bitiyor dedim. Onlar da nasıl yapalım dediler. Ben önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmüyorum dedim. Kendilerine teşekkür ederek yollarımızı ayıralım dedim. Karabük maçımız var iyi bir şekilde son maçımıza çıkacağız. Dolu dolu bir 7 ay geçirdik. Daha iyi noktalara gelinebilirdi ama şartlar nedeniyle bu duruma gelindi."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Rıza Çalımbay

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hocam senin gibi karakterli duzgun adam gibi adamin orda ne isi var zaten orasi tam cirkef senarist cakma filozofun yeri korler sagirlar birbirini agirlar
ha ha ha çok böyük işler işin trabsondaysın hani kapıya seni gidi hayırsız sen orda ekmek ye bjk yi düşün hâdde oradan şimdi kapı zamanı temizlik zamanı
iyi gene sezon sonunu beklediler merak etme hoca seneye kume dusmede ler
ee kim geliyor yine ersun yanal mi:)
göztepeye gelecek
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