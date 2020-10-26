SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay: Villarreal maçının rövanşını bekliyoruz

Rıza Çalımbay: Villarreal maçının rövanşını bekliyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.10.2020 07:55 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'a deplasmanda yenildikleri maçı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımıyla gurur duyduğunu ve dört gözle rövanş maçını beklediklerini belirtti.

Rıza Çalımbay: Villarreal maçının rövanşını bekliyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde 5-3 yenildikleri Villarreal maçıyla ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

İspanya'da oyun olarak çok iyi mücadele ettiklerini ve pozisyonlar bulduklarını aktaran Çalımbay, "Tek sıkıntımız defansif açıdan oldu. Yemememiz gereken goller yedik. Maç 3-3 iken yediğimiz goller de şansızlıktı. Bunun rövanşı var. Dört gözle rövanşını bekliyoruz. Kıran kırana bir maç olacak. Kimsenin beklemediği şekilde mücadele ettik, goller attık. Takımımla gurur duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Çalımbay, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacakları maçla ilgili ise şunları kaydetti:

"Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Hem Avrupa maçlarına daha moralli çıkmak için hem de ligde iyi bir duruma gelmek için. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok. Sık sık maç oynayacağız. Bunları yaşayacağız. Kadromuzu alternatifli yaptık. Diğer arkadaşlarımız da bu şanslarını çok iyi kullanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ligde de iyi olmaya çalışacağız."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Rövanşta bambaşka olacağız''Rövanşta bambaşka olacağız'
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Sivasspor'un hedefi gruptan çıkmak
Sivasspor'un hedefi gruptan çıkmak
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Sivasspor'un rakipleri belli oldu
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: Villarreal maçının rövanşını bekliyoruz
'Villarreal maçının rövanşını bekliyoruz'
Rıza Çalımbay: Rövanşta bambaşka olacağız
'Rövanşta bambaşka olacağız'
Villarreal - Sivasspor | CANLI
CANLI | İspanya'da gol yağmuru! 8. gol geldi...
Rıza Çalımbay'dan Villarreal maçı açıklaması
Bütün amacımız Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek.
Mecnun Otyakmaz: Alacağımız her puanın çok önemi var
'Alacağımız her puanın çok önemi var'
Sivasspor, Villarreal maçına odaklandı
Sivasspor, Villarreal maçına odaklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.