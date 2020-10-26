Rıza Çalımbay: Villarreal maçının rövanşını bekliyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde 5-3 yenildikleri Villarreal maçıyla ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
İspanya'da oyun olarak çok iyi mücadele ettiklerini ve pozisyonlar bulduklarını aktaran Çalımbay, "Tek sıkıntımız defansif açıdan oldu. Yemememiz gereken goller yedik. Maç 3-3 iken yediğimiz goller de şansızlıktı. Bunun rövanşı var. Dört gözle rövanşını bekliyoruz. Kıran kırana bir maç olacak. Kimsenin beklemediği şekilde mücadele ettik, goller attık. Takımımla gurur duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.
Çalımbay, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacakları maçla ilgili ise şunları kaydetti:
"Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Hem Avrupa maçlarına daha moralli çıkmak için hem de ligde iyi bir duruma gelmek için. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok. Sık sık maç oynayacağız. Bunları yaşayacağız. Kadromuzu alternatifli yaptık. Diğer arkadaşlarımız da bu şanslarını çok iyi kullanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ligde de iyi olmaya çalışacağız."
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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