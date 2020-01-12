Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin dışında 2 transfer daha yapacağız

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katılmazken, hafif sakatlığı bulunana Fernando ise takımdan ayrı koşu yaptı. "GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK" Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay, sona eren Antalya kampına, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur maçında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maça ve devre arası transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Çalımbay, "Kamp dönemi çok kısa geçti yani istediğimiz şekilde bir hazırlık yapamadık. Biz değil bütün takımlar öyle. Herkes çok kısa süreyi iyi değerlendirmeye çalıştı. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çalışma ortamımız gayet iyiydi. Arkadaşların çalışma isteği, arzusu dört dörtlüktü. 1 tane hazırlık maçı yaptık. Ondan da tüm arkadaşlarımızı karışık bir şekilde oynattık. Bizim açımızdan iyi geçti, bir sıkıntı yoktu" dedi.

"2 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ" Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Çalımbay, "Oynayan oyuncuyu almak istersen onun da bonservis ücreti çok oluyor. Çok fazla oyuncu takip ettik ve izledik. Alabileceğimiz iki tane oyuncu oldu, onların da ücreti fazla olduğu için vazgeçtik. Onun için şimdi Yasin’i aldık. Kendisiyle de konuştuk. Yasin’in burada çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Çok iyi oturmuş bir kadromuz var. Gelen oyuncuların çok büyük rekabete girmesi gerekiyor. İki tane daha oyuncu almamız gerekiyor. Bir stoper bir de ortaya sahaya oyuncu almak istiyoruz. 8 numara gibi bir oyuncu almak istiyoruz, bunların hepsi takviye gibi olacak. Ligin ilk yarısında cezalı ve sakat oyuncumuz olduğu zaman çok sıkıntı yaşamıştık. Bunları ikinci yarıda yaşamak istemiyoruz. Çok iyi oyuncuları bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "KHALILI TRANSFERİNİ BİZ DE ANLAMADIK" Khalili transferinin iptal olması ile ilgili yöneltilen soruya deneyimli teknik adam, "Khalili transferini biz de anlamadık. Önce Kasımpaşa’ya teşekkür ederiz. Kasımpaşa Kulübü’nü aradığımda ’Tamam’ dediler. Hatta bonservis bedeli olduğu için ’Bir şey istiyor musunuz?’ dedik. 'Biz siz olduğunuz için istemiyoruz. Rıza hocayı seviyoruz ve istemiyoruz' dediler. Mukaveleyi fesih ettiler. Fesih edince zaten konuşmuştuk, bize gelecekti. Son anda ’Ben ailemle İsveç’e dönmek istiyorum’ dedi. Yapacak bir şey kalmadı, yoksa orta sahamız da tamamdı. Şimdi arayış içerisindeyiz. Bir orta saha ve stoperi mutlaka almamız gerekiyor" diye cevap verdi.