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Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta yok, forvet bakıyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yıldız golcüsü Yatabare'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek acil şekilde forvet baktıklarını söyledi.

Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta yok, forvet bakıyoruz

Süper Lig'in lideri Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakatlığı süren futbolcularla ilgili olarak TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, sahalardan 4 hafta uzak kalacağı açıklanan Kone ve Fernando'nun ardından Yatabare'nin de Rizespor maçında sakatlandığını duyurarak "Yatabare 4 hafta olmayacak. Acil şekilde forvet bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustapha Yatabare Sivasspor Rıza Çalımbay

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