Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta yok, forvet bakıyoruz

Süper Lig'in lideri Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakatlığı süren futbolcularla ilgili olarak TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, sahalardan 4 hafta uzak kalacağı açıklanan Kone ve Fernando'nun ardından Yatabare'nin de Rizespor maçında sakatlandığını duyurarak "Yatabare 4 hafta olmayacak. Acil şekilde forvet bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
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