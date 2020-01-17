Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan, birçok şampiyonluk ve kupa kazanan, futbolseverlerce ''Atom Karınca'' olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 19 Ocak Pazar günü siyah-beyazlı ekibe karşı 30. sınavını verecek.

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.

Çalımbay, teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 29 resmi maçın sadece 4'ünde galibiyet gördü. Bu maçlarda siyah-beyazlılar Çalımbay'ın takımlarına karşı 17 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

ÇALIMBAY YÖNETİMİNDEKİ SİVASSPOR'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'ün ardından bu sezon yeniden çalıştıran Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş'a karşı 7 kez mücadele etti.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 3 kez mağlup ederken, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.