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  4. Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

SİVASSPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak lider Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çalıştırdığı ekiplerle eski takımına karşı istediği sonuçları alamadı.

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan, birçok şampiyonluk ve kupa kazanan, futbolseverlerce ''Atom Karınca'' olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 19 Ocak Pazar günü siyah-beyazlı ekibe karşı 30. sınavını verecek.

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.

Çalımbay, teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 29 resmi maçın sadece 4'ünde galibiyet gördü. Bu maçlarda siyah-beyazlılar Çalımbay'ın takımlarına karşı 17 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

ÇALIMBAY YÖNETİMİNDEKİ SİVASSPOR'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'ün ardından bu sezon yeniden çalıştıran Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş'a karşı 7 kez mücadele etti.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 3 kez mağlup ederken, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a karşı en fazla Sivasspor'un başında sahaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor ile farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı 7 maça çıkarken, Denizlispor ile 5, Eskişehirspor ile 4, Antalyaspor ile 3, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ile ikişer, Göztepe, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor ile birer kez siyah-beyazlı ekibe karşı mücadele verdi.

ÇALIMBAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANDIĞI MAÇLAR

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı Sivasspor'un başında 3, Kasımpaşa'nın başında ise 1 kez kazandı. Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, rakibi Beşiktaş'ı 3-0 ve iki kez de 1-0'lık skorlarla mağlup etti, Kasımpaşa ise Beşiktaş engelini 2-1'le geçmeyi başardı. Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı tek sınavını Denizlispor'un başında verdi. Çalımbay'ın ekibi mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 30. MAÇINA ÇIKACAK

Sezon başında göreve getirildiği Demir Grup Sivasspor'a altın çağlarından birini yaşatan Rıza Çalımbay, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı 30. sınavına çıkacak. Ligin ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, 30 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş engelini de aşarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

(AA)

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