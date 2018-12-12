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Rıza Esendemir, Cansu Taşkın'a mesaj atınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

Instagram fenomeni Cansu Taşkın, bir dergi için verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına yorum yapan İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir, sosyal medyada olay oldu.

Rıza Esendemir, Cansu Taşkın'a mesaj atınca...

Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımlarla her seferinde gündem olan Cansu Taşkın, bir dergi için objektif karşısına geçti. Çekildiği pozu sosyal medya hesabından da paylaşan Taşkın'a gelen gelen bir yorum ise olay oldu.

"BİZDEN SIR ÇIKMAZ"

Cansu Taşkın'ın on binlerce beğeni alan fotoğrafına, şarkıcı İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir yorum yaptı.

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Aranjör Rıza Esendemir'in, Cansu Taşkın'a yaptığı "DM'ye bak baby" yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taşkın'ın takipçileri de bu yorum karşısında sessizliklerini koruyamadı.

Taşkın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Mervecim baksana DM'ne fotoğraflara yorum yapmaya başladı adam" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Aranızda bir şeyler varsa biz de bilelim bizden sır çıkmaz" yorumunu yaptı.

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Cansu Taşkın İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir Rıza Esendemir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
baby baby ergen rıza ????
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