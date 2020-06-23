Rıza Esendemir yoğun bakımda olan kızı için dua istedi

Şarkıcı İrem Derici ile 2014 senesinde evlenen ve iki yıl sonra boşanan radyo programcısı Rıza Esendemir şu sıralar buhran dolu günler yaşıyor.

Esendemir’in 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, skolyoz ameliyatı oldu. Rıza Esendemir, ameliyat sonrası dört gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak takipçilerinden dua istedi. Esendemir, yaptığı paylaşıma, “Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü.





