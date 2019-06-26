SPOR

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı törende hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirdi.

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da gerçekleşen törende Zeynep Yılmaz ile dünyaevine girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve milli güreşçi Taha Akgül yaptı.

23

Kayaalp ve Yılmaz ailelerinin yanı sıra spor ve siyaset dünyasından bir çok ismin katıldığı düğünde çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a verdi.
Rıza Kayaalp ile Zeynep Yılmaz, 27 Haziran'da da Yozgat'ta bir düğün yapacak.

22

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Başak Eraydın tur atladıBaşak Eraydın tur atladı
Başpehlivanlar Balaban ile Gürbüz, Antalya Büyükşehir'deBaşpehlivanlar Balaban ile Gürbüz, Antalya Büyükşehir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeynep Yılmaz rıza kayaalp

En Çok Okunan Haberler

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kaymakamın 3 oğlunu bıçakladılar!

Kaymakamın 3 oğlunu bıçakladılar!

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Barca'dan Premier Lig'e! İngilizler açıkladı

Barca'dan Premier Lig'e! İngilizler açıkladı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kayaalp evliliğe adım atacak

Kayaalp evliliğe adım atacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Roland Garros'ta dev yarı final!

Roland Garros'ta dev yarı final!

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Rıza Kayaalp evlendi

Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı

Başak Eraydın tur atladı

Başpehlivanlar Balaban ile Gürbüz, Antalya Büyükşehir'de

Başpehlivanlar Balaban ile Gürbüz, Antalya Büyükşehir'de

Nihal Sarin’den büyük başarı

Nihal Sarin’den büyük başarı

Teniste Altuğ Çelikbilek'ten önemli galibiyet

Altuğ Çelikbilek'ten önemli galibiyet

Şennur Demir, boksta olimpiyat hayaliyle 12 kilo verdi

Boksta olimpiyat hayaliyle 12 kilo verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.