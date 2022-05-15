SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Rıza Kayaalp serbest bırakıldı! ''İhmalim yok''

Rıza Kayaalp serbest bırakıldı! ''İhmalim yok''

15.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta 1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rıza Kayaalp serbest bırakıldı! ''İhmalim yok''

Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayalp ve Şahin gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

milli-guresci-riza-kayaalp-adli-kontrolle-serbest_1667_dhaphoto1

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaalp, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"HİÇBİR KUSURUM OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

7711289e0274779214358240f2643f3e

Kayaalp, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise, "Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!
Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!
Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Fenerbahçe'den saldırı açıklaması! ''Trabzonspor formalı kişiler tarafından...''

Fenerbahçe'den saldırı açıklaması! ''Trabzonspor formalı kişiler tarafından...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.