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Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalya kazandı

02.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalya kazandı

Güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

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ÜST ÜSTE 3 KEZ

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı. Kayaalp, Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi oldu.


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Tokyo
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