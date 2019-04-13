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Rıza Kayaalp yine Avrupa şampiyonu (Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu kırdı)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kayaalp, 8 Avrupa ve bir de Avrupa Oyunları şampiyonluğu ile Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu kırmış oldu.

Rıza Kayaalp yine Avrupa şampiyonu (Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu kırdı)

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya elde etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya'yla paylaşıyordu.

BAKAN KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rıza Kayaalp'i şampiyonluk maçında yalnız bırakmadı. Müsabakayı yerinden izleyen Kasapoğlu, şampiyon sporcuyu karşılaşmadan sonra tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9'uncu kez şampiyon olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibini yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı kutlamıştır" denildi.


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rıza kayaalp Hamza Yerlikaya Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah yüreğine ve bileğine güç versin.Yürekten tebrik ediyorum,arslan parçası pehlivanım.
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