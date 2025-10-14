Mynet Trend

Rize'de sektör yeniden canlandırılacak! Balığın her yeri ayrı değer: Havyar 10 bin dolar, derisi...

Karadeniz'de doğal yaşam alanları daralan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mersin balığı, Rize Belediyesi’nin öncülüğünde yeniden canlandırılacak. Derisinden çeşitli ürünler yapılırken, kilosu 10 bin doları (418 bin) bulan havyarı sayesinde de Türkiye’nin dünya pazarında güçlü bir oyuncu haline gelmesi hedefleniyor.

Çiğdem Sevinç

Rize Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balığını yeniden yaşatmak için harekete geçti. Karadeniz’de yaşayıp üremek için nehirleri kullanan Mersin balığı, hidroelektrik santraller (HES) nedeniyle doğal ortamında çoğalamıyor. Ancak artık alabalık gibi havuzlarda yetiştirilerek hem doğaya kazandırılacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

Rize de sektör yeniden canlandırılacak! Balığın her yeri ayrı değer: Havyar 10 bin dolar, derisi... 1

9 SENEDE TÜRKİYE'NİN PAZARDA SÖZ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAYACAK

Proje, Rize Belediyesi ve üniversitenin teknik desteğiyle yürütülüyor. Belirli bir boya ulaşan balıklar daha sonra özel sektöre devredilecek. Amaç, bu üretimi yaygınlaştırarak 2034’te 964 milyon dolara ulaşması beklenen dünya havyar pazarında Türkiye’yi söz sahibi yapmak.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Hedefimiz üretimi büyütüp, dünya havyar pazarında önemli bir oyuncu olmak” dedi.

Rize de sektör yeniden canlandırılacak! Balığın her yeri ayrı değer: Havyar 10 bin dolar, derisi... 2

HAVYARININ KİLOSU 10 BİN DOLAR

Mersin balığı, sadece lezzetli etiyle değil, aynı zamanda ekonomik değeri yüksek havyarıyla dikkat çekiyor. Kilosu 10 bin dolara kadar alıcı bulan havyar, dünya genelinde lüks tüketim ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca balığın derisi de ayakkabı ve çeşitli deri ürünlerinde kullanılıyor.

Ayrıca bu balıklar 100 yıla kadar yaşayabiliyor.

14 Ekim 2025 Burç yorumları: Venüs'ün Terazi'ye geçişi ve sağlığınız üzerindeki etkileri14 Ekim 2025 Burç yorumları: Venüs'ün Terazi'ye geçişi ve sağlığınız üzerindeki etkileri
Islak mendil ve dezenfektan başına dert oldu! Çıkan karar şaşırttıIslak mendil ve dezenfektan başına dert oldu! Çıkan karar şaşırttı

