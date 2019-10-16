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Rize'nin şehir merkezine en yakın yaylası: Handüzü

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 16.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Rize'nin Güneysu ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki 1800 metre rakımlı Handüzü Yaylası görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Rize merkeze yakın olması nedeniyle de ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilen Handüzü Yaylası aynı zamanda bölgenin de popüler yaylarından bir tanesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu zaman baba ocağı Güneysu’yu ziyareti esnasında Handüzü Yaylası’nda kurduğu "Hayin, köti evler yapayisunuz" cümlesi üzerine harekete geçen yetkililer tüm Rize’de başlatıldığı gibi Handüzü Yayla'sında da yöresel mimariyi ön plana çıkartan yapılar inşa etmeye başladı.

Tesisleşmenin başladığı yaylanın bir özelliği de ziyaretçilerini dağların büyülediği gibi denizin de büyülemesi. Yüksek kesimde olduğu için denizinde görüldüğü yaylada kurulan çardaklar ile de aileler piknik yapma imkanı yakalıyor.

Aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar’a bağlı Tabiat Parkı olan Handüzü Yaylası’nda henüz hizmete açılmamış olan tamamen ahşaptan yapılmış kır evleri yer alıyor. 400 kişilik kır lokantası, camii, piknik ve kamp alanları ve sosyal alanlardan oluşan 85 dönümlük tabiat parkının da çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. 3 yıldır dağ bisikleti turnuvasına ev sahipliği yapan Handüzü Yaylası, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dağ bisikleti turnuvası ile de tüm dünyaya açıldı. Geçtiğimiz 2 yıl ulusal olan dağ bisikleti yarışları bu yıl ‘Handüzü İnternational MTB Cup’ adıyla uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Öte yandan bisiklet şampiyonası dışında kış turizmi ve kayak potansiyeli ile tüm dünyaya göz kırpan, denizin görüldüğü ve eşsiz bir manzara ile zevkine doyum olmayan Handüzü Yaylası, il merkezine en yakın yayla olma özelliği taşıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Handüzü Yaylası rize

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