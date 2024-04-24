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Rize'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü

AA AA
24.04.2024 07:39
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Rize'de bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, iki gün önce merkeze bağlı Küçükçayır köyündeki bir düğünde, C.K. (21) ile O.K. (30) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, aynı kişiler arasında akşam saatlerinde tekrar tartışma çıktığı, C.K'nin ateş etmesi sonucu yaralanan O.K'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde 11 boş kovan bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

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Rize silahlı saldırı

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