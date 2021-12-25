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Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

25.12.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

RİZE (AA) - Rize'de karı koca, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Camiönü Mahallesi'nde oturan Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir'den (57) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Apartmanın 6. katındaki daireye çıkan polis, kapısı çilingirle açılan evin salonunda Özdemir çiftini hareketsiz buldu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, çiftin tabancayla vurulduğu ve olayın üzerinden birkaç gün geçtiği belirlendi. Bulgulara göre, Adem Özdemir'in eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, mutfakta ocakta bulunan tencerenin de yandığı ve şans eseri yangın çıkmadığı belirtildi.

Cenazelerin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırılacağı bildirildi.

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