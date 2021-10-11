Rize'de sağlık çalışanları ve dağcılar buzul gölüne tırmandı

RİZE (AA) - Rize'de sağlık çalışanları, 3 bin 50 rakımlı Ovit Dağı Aksu Buzul Gölü'ne tırmanış gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübünce (KDRK) düzenlenen etkinliğe, sağlık çalışanları ve profesyonel dağcılardan oluşan 20 kişilik ekip katıldı.

Rize'den hareket eden katılımcılar, araçla il merkezinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Ovit Dağı bölgesine gitti. Ekip, yaklaşık 3 saatlik zorlu tırmanış ve yürüyüşün ardından Aksu Buzul Gölü'ne ulaştı.

Katılımcılar, gölün çevresinde doğanın ve temiz havanın keyfini doyasıya yaşadı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, gazetecilere, insan bedeni ve ruhunun korunması için doğal yaşamın önemli olduğunu belirterek, düzenledikleri ortak faaliyetle sağlıkçıların verdiği mücadele, dağcıların doğal yaşama verdiği önem ve doğal yaşamın korunmasına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

KDRK Başkanı Mehmet Emin Ayhan ise Aksu Buzul Gölü'nün bölgenin en büyük göllerinden olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnsanların ruh sağlığını düzeltmek için en güzeli doğayla bütünleşmek. Bu bir farkındalık. Bunu başarabilenlerin ruh ve beden sağlıklarının daha iyi olduğunu görüyoruz. Doğa ile bütünleşemediğimiz zaman şehir hayatı insanları ruhsal yönden bunalıma sokuyor. Doğa herkese eşitlik sunuyor. İnsanlarımızı ruh ve beden sağlıklarını korumaları için doğa ile bütünleşmeye davet ediyorum."

Katılımcılardan Sinan Çelik ise güzel ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerinisöyledi.

Çelik, "İnsanların doğa ile buluşması, şehrin gürültüsünden, stresinden uzaklaşması, negatif enerjilerini atmaları, beden ve ruh sağlığına dikkat çekmek için bir faaliyet gerçekleştirdik. Yayla insanlarıyla buradaki diğer katılımcılarla bir arkadaş ortamında güzel vakit geçirdik." dedi.

