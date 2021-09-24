Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 395,11 gram bonzai ele geçirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 parça halinde 395,11 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi , emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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