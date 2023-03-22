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Rize'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

22.03.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında E.K. ve C.T. yakalandı.

Bir başka operasyonda ekipler, aracında 248 gram skunk ve 19 gram metamfetamin ele geçirilen E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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