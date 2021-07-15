YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden Adem Yanık'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden Adem Yanık'ın cenazesi toprağa verildi

15.07.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanda yaşamını yitiren Adem Yanık'ın cenazesi defnedildi.

Yanık'ın cenazesi, Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyündeki Asmalıırmak Camisi'nde kılınan namazın ardından buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yanık'ın ailesi ve yakınları ile protokol üyeleri katıldı.

Yanık'ın cansız bedeni dün, sel ve heyelanın yaşadığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyünde, evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
PARTNERKarnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar! Karnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar!
GÜNCELLEME - Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden olduGÜNCELLEME - Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu
Anahtar Kelimeler:
sel Rize

Rize Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
02:58
Sabah
04:52
Öğle
12:29
İkindi
16:27
Akşam
19:56
Yatsı
21:42

Rize Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.