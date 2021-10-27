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Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

27.10.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir evde yapılan aramada 5,39 gram esrar, 34,81 gram metamfetamin, 91,10 gram bonzai, 118 sentetik ecza, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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