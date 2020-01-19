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  4. Rize'nin 1100 metre rakımlı yaylasında ocak ayında yüzme şenliği yapıldı

Rize'nin 1100 metre rakımlı yaylasında ocak ayında yüzme şenliği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde, Deremezra Yaylası'ndaki gölde soğuğa rağmen yüzme cesareti gösteren katılımcılardan bazıları, suda horon oynayarak eğlendi

RİZE (AA) - Rize Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde, 1100 metre rakımlı Deremezra Yaylası'ndaki gölde yüzme şenliği düzenlendi.

Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen "6. Kış Yüzme Şenliği" için Ardeşen ilçe merkezinde toplanan doğa tutkunları, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Deremezra Yaylası'na ulaştı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan yayladaki şenlikte, 25 kişi soğuğa aldırmadan suya girmeye cesaret edebildi. Dondurucu suda yüzen katılımcıların bazıları, göl içinde horon oynadı. Kıyıya çıkan yüzücüler, çay içerek ısınmaya çalıştı.

Şenliğe katılan bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar üstünde horon oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, çok güzel bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Güzel bir doğa ve temiz bir suda gerçekleşiyor. Bu yüzme şenliği artık gelenekselleşti. Bu etkinliğin artık katlanarak büyümesini arzu ediyoruz. Çok keyif aldık, insanların da keyif aldığını görüyoruz. Su gerçekten soğuk ama dışarıya çıktığınızda üşümüyorsunuz, keyifli anlar yaşamış oluyorsunuz."

Şenliğe babasıyla katılarak babası Zihni Yazıcı ile yüzen 7 yaşındaki Rümeysa Yazıcı, çok eğlendiğini ama suyun çok soğuk olduğunu belirtti.

Baba Yazıcı ise sağlığı yerinde olan herkese bu etkinliğe katılmasını tavsiye etti.

Katılımcılardan Tarık Gürsoy da "Ben yağ, bal, minci ile beslendim, kütük taşıdım, kaya kaldırdım, bu şenliğe hazırlandım. Ben suyu 32-33 derece ölçtüm ama eksi derecede olduğunu diyorlar." ifadesini kullandı.

Şenliğe, AK Parti Rize Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ve yaklaşık 250 doğasever katıldı.

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