Rizespor'a attığı gol sonrası sevinmemişti! Barış Alper Yılmaz sebebini açıkladı

Galatasaray’ın Rize deplasmanındaki galibiyetinde gol atan Barış Alper Yılmaz, doğup büyüdüğü şehirde sahaya çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten milli futbolcu, gol sonrası kendisini alkışlayan Rizeli taraftarlara teşekkür etti.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray’ın formda oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin ardından hem maçın zorluğuna hem de yaşadığı duygusal ana dikkat çekti. Sarı-kırmızılı futbolcu, Rize’de oynamanın her zaman kolay olmadığını vurgularken, takım olarak elde edilen sonuçtan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi." dedi.

SEVİNMEME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmada attığı golün ardından sevinmemesi ise dikkat çekerken, milli futbolcu bu tercihin arkasındaki nedeni duygusal bağlarıyla açıkladı. Doğup büyüdüğü şehirde sahaya çıkmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Barış Alper Yılmaz, tribünlerden gördüğü destekten de etkilendiğini dile getirdi.

"BEN DE ONLARIN İÇİNDEYDİM"

Gol sonrası yaşadığı anlara değinen başarılı oyuncu, "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

