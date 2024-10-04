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Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber! Formasından uzak kalacağı süre belli oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 17:49
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Rizespor'un yaz transfer döneminde kadrosuna Beşiktaş'tan kattığı Rachid Ghezzal sakatlandı. Rizespor yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber! Formasından uzak kalacağı süre belli oldu
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Çaykur Rizespor'a yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Karadeniz ekibi Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacağını açıkladı.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Rachid Ghezzal rizespor
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