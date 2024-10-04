Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber! Formasından uzak kalacağı süre belli oldu

Çaykur Rizespor'a yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Karadeniz ekibi Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacağını açıkladı.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."