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Rizespor Asbaşkanı'ndan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 12.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı sonrasında gündemi ilişkin açıklama geldi.

Rizespor Asbaşkanı'ndan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Galatasaraylı Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu iddia edilirken Çaykur Rizespor kulübünden gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü!

"MAÇIN TEKRAR OYNANMASI İÇİN TFF'YE BAŞVURACAĞIZ"

Ligin ikinci yarısının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Hakem Serkan Çınar'ın çaldığı ikinci penaltı tartışma konusu olurken Rizespor cephesi de maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Galatasaraylı Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu belirten Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, “Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor'un güzel oyundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray'a mağlup olabilirdi. Dün akşam çok farklı şeyler oldu. Maçın sonunda da bir sinir harbi meydana geldi. Futbolumuzun kalkınması için adalet lazım. Dünkü yaşanan olaylar Türk futbolu için kara bir günün özetidir. Bizi Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bizim hayalimiz küme düşme korkusu yaşadığımız sezonda ligi 5. sırada tamamlamaktı. Bu hayalimizi son 5 haftada hakem hatalarıyla ne yazık ki yıktılar” ifadelerini kullandı ve ekledi:

"SERKAN ÇINAR'I HAKEMLİKTEN MEN ETMENİN NE FAYDASI VAR?"

“Bir hafta boyunca Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının teşkivi konuşuldu. İnsanları satın almak bu kadar ucuz mu? İnsanların gururu yok mu? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı? Bu iftiraları atanlar dünkü futbolcumuzdan sonra ne konuşacak? Serkan Çınar'ı hakemlikten men etmenin kime faydası var? Biz her hafta bir hakemin düdük asmasını istemiyoruz. Biz sistemin doğru işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Türk futbolunda sistem doğru işlemeli”

“Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF’ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız.”

KURAL NE DİYOR?

IFAB KURAL 12: Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
F E T Ö S A R A Y
maçın sonucuna tesir var.kural hatası.Maç tekrarlanmalı.Tabi ama galatasarayın alehine yapılsaydı çok kolay tekrar edilirdi.Sonuçta şampiyonluğa itelenen bir galatasaray var.Hayatta tekrarlatmazlar.Ligde diğer takımlar boşuna futbol oynuyor.Hersene verin lig başlamadan şampiyonluğu galatasaraya.Geri kalan takımlar kendi aralarında oynasın.Galatasaray maçları bay geçilsin.Sonucu hep belli zaten.
fetöcü şikesaraylılar herzaman yaptığını yaptı rizenin hakkını çaldı ne olacaktıki başka
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