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Rizespor - Beşiktaş maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt var mı yok mu? "Saç tıraşı VAR..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 23:55
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken ev sahibi ekibin 90+3'te bulduğu ancak VAR'ın devreye girmesiyle iptal edilen gol gündem oldu. Pozisyonun ekrana gelen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi görüntüsü çok konuşulurken Karadeniz ekibinden "Saç tıraşı VAR" paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Rizespor - Beşiktaş maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt var mı yok mu? "Saç tıraşı VAR..."

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında deplasmadna Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

JURECKA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

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Mücadelede artık son duraklama dakikaları oynanırken, savunma arkasına atılan topta Jurecka, Mert Günok'u geçmeyi başararak skoru 2-1'e getirdi. Ancak devamında VAR incelemesiyle gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GÜNDEM OLAN O GÖRÜNTÜ

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Pozisyonun Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi görüntüsü bir süre sonra ekrana geldi ve sosyal medyada gündem oldu.

"TEKNOLOJİYE GÜVENMEMİZ GEREKİYOR"

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Rizespor teknik direktörü İlhan Palut ise maçın ardından konuyla ilgili; "Son dakikada gol bulduk o da ofsayttan döndü. Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor." diye konuştu.

"İZLEDİK AMA BİR ŞEY GÖREMEDİK"

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Karadeniz ekibinin futbolcusu Mithat Pala'da söz konusu pozisyonla alakalı, "Mükemmele yakın bir oyun oynadık ama 1 puan için üzgünüz. Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor." yorumunu yaptı.

"SAÇ TIRAŞI VAR!"

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Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Çaykur Rizespor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Saç tıraşı VAR" notuyla yapılan paylaşıma kısa süre içerisinde binlerde yorum gelirken çok sayıda tepki çekti.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş rizespor
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