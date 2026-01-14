SPOR

Rizespor bombayı patlattı: Manchester City patentli yıldız, Rize'ye iniyor!

SON DAKİKA transfer haberleri: Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, transferde büyük oynadı! Yeşil-Mavililer, futbol eğitimini dünya devi Manchester City'de alan ve Belçika'da forma giyen genç yıldız Adedire Mebude ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 4.5 yıllık imzayı atmak için gün sayıyor!

Emre Şen

SON DAKİKA transfer haberleri: Transfer döneminin hareketli takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna potansiyelli bir ismi katarak dikkatleri üzerine çekti. Sağ kanat arayışlarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, aradığı ismi Belçika'da buldu.

MANCHESTER CITY TEDRİSATINDAN GEÇTİ

Rizespor bombayı patlattı: Manchester City patentli yıldız, Rize ye iniyor! 1

Rizespor, KVC Westerlo forması giyen 21 yaşındaki Adedire Mebude ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Futbol kariyerinde Rangers U17 ve Manchester City U21 takımlarında forma giyen Mebude, City akademisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Guardiola'nın bir dönem gözbebeği olan Mebude transferinin bitmesi an meselesi...

4.5 YILLIK İMZA

Rizespor bombayı patlattı: Manchester City patentli yıldız, Rize ye iniyor! 2

Bu sezon Belçika Ligi'nde Westerlo formasıyla 14 maça çıkan ve 2 gol kaydeden genç yetenek, artık Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek. İskoçya alt yaş milli takımlarında da görev yapan Mebude'nin transferi, Rizesporlu taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

