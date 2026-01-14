Rizespor bombayı patlattı: Manchester City patentli yıldız, Rize'ye iniyor!

SON DAKİKA transfer haberleri: Transfer döneminin hareketli takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna potansiyelli bir ismi katarak dikkatleri üzerine çekti. Sağ kanat arayışlarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, aradığı ismi Belçika'da buldu.

MANCHESTER CITY TEDRİSATINDAN GEÇTİ

Rizespor, KVC Westerlo forması giyen 21 yaşındaki Adedire Mebude ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Futbol kariyerinde Rangers U17 ve Manchester City U21 takımlarında forma giyen Mebude, City akademisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Guardiola'nın bir dönem gözbebeği olan Mebude transferinin bitmesi an meselesi...

4.5 YILLIK İMZA

Bu sezon Belçika Ligi'nde Westerlo formasıyla 14 maça çıkan ve 2 gol kaydeden genç yetenek, artık Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek. İskoçya alt yaş milli takımlarında da görev yapan Mebude'nin transferi, Rizesporlu taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.