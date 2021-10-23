Rizespor bu sezon ilk kez 3 puanla tanıştı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Çaykur Rizespor ile Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rizespor 2-1 kazandı. Ev sahibi Rizespor, 11. dakikada Cemali Sertel'in golüyle öne geçerken, 62'de Umut Bozok penaltıdan bu gole yanıt verdi. 90+11'de Selim Ay takımına bu sezonki ilk galibiyetini getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 4 yaparken, 7 haftalık mağlubiyet serisini de noktaladı. Kasımpaşa ise 3 hafta üst üste yenilerek 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

11' ilk isabetli şutta ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Bolasie'nin sağdan ceza yayı üzerine ortasında Boldrin topu Phiri'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun geri pasında yaklaşık 30 metreden Cemali Sertel'in sert şutunda, top filelere gitti: 1-0

35' Tarkan Serbest'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

55' Hajradinoviç'in ara pasında ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un dönerek vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.

56' Umut Bozok'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı ile inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Umut Bozok'un 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-1

67' Hajrodinoviç'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Travnik'in vuruşunu kaleci Gökhan Akkan uzanarak çelmeyi başardı.

72' sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Travnik'in geri pasında Umut Bozok'un bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

90+7.' sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine inen Umar'ın altı pas içerisine yerden pasında, Remy kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya topu auta vurdu.

90+11' Yasin Pehlivan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde Remy'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği topu Selim Ay boş kaleye filelere gönderdi: 2-1

MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Phiri (Dk.87 Sabo), Dabo (Dk.73 Remy), Bolasie, Boldrin (Dk.46 Umar), Deniz Hümmet (Dk.46 Yasin Pehlivan), Pohjanpalo (Dk.73 Alper Potuk)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Brecka (Dk.46 Hajradinoviç), Donk, Hadergjonaj (Dk.90 Dirar), Sadiku (Dk.84 Doğucan Haspolat), Travnik, Mortadha (Dk.46 Evren Eren Elmalı), Tarkan Serbest, Umut Bozok (Dk.88 Yusuf Erdoğan), Jorgensen

Sarı kartlar: Dk.18 Dabo, Dk. 61 Umar, Dk. 80 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor) Dk. 19 Jorgensen, Dk. 32 Travnik, Dk.67 Tarkan Serbest, Dk.90+2 Bruma (Kasımpaşa)

Goller: Dk.11 Cemali Sertel, Dk.90+11 Selim Ay (Çaykur Rizespor) Dk.62 Umut Bozok (penaltıdan) (Kasımpaşa)



