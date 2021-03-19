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Rizespor çok mutlu: Kimse inanmıyordu, biz inandık

19.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rizespor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçın sonrasında Omar Talbi, Selim Ay ve İsmail Köybaşı konuştu.

Rizespor çok mutlu: Kimse inanmıyordu, biz inandık

Rizespor'da Omar Talbi, Selim Ay ve İsmail Köybaşı, Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Talbi, "Zor maç olacağını biliyorduk. Burada oynamak zor. Maça özgüvenle başladık. Kazanmak için gelmiştik. Bu bilinçle başladık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Kararlılıkla oynadık. Çok önemli bir 3 puan oldu. Üst üste 2. galibiyetimiz. Milli araya özgüvenle gidiyoruz." dedi.

Bülent Uygun'un iyi taktik verdiğini söyleyen Talbi, "Hocamız bize aslında maçın anahtarını verdi. İki stoperin kilit olacağını söylemişti. Çok orta yapacaklarını biliyordu. Falcao ve Mustafa'yı topla buluşturmamak amacımızdı, bunu başardık. Onlara alan vermedik. Maçın anahtarı buydu." ifadelerini kullandı.

SELİM AY: "KİMSE İNANMIYORDU, BİZ İNANDIK"

Selim Ay maç sonunda, Maça gelmeden önce kime sorsanız Galatasaray yener diyordu. Biz kaliteli bir takımız. Bir tık özgüven eksikliği vardı. Galibiyet de, mağlubiyet de alışkanlıktır. Psikoloji boyutu sıkıntıydı işin. Hocanın gelmesiyle özgüven geldi. Şampiyonluğa giden bir Galatasaray, zor deplasman, farkındaydık ama herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu iradeyi saha içi, saha dışında gösterdik. Çok güzel bir 3 puan aldık. Kimse inanmıyordu ama biz inandık. Takım arkadaşlarım, hocalarım, destek veren herkesin emeğine yüreğine sağlık. Çok güzel 3 puan aldık. Galatasaray'a da yolunda başarılar diliyoruz." mesajını yolladı.

İSMAİL KÖYBAŞI: "İNANMAK, MÜCADELE VE SEVGİ"

İsmail Köybaşı ise, "Galibiyeti getiren faktörler inanmak, mücadele etmek ve birbirini sevmek. Bu 3'ü bir araya getirmek önemli. Bu son 2 galibiyetle nefes aldık. Çok mutluyuz. Çok teşekkürler herkese. Taraftarlara, bizi sevenlere, yönetime, başkana armağan olsun." ifadelerini kullandı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tebrik ederim rizeyi hakiyla kazandı ..
helal olsun rizeye söke söke aldı maçı

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