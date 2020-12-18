Rizespor'da açıklama: Trabzon'u yenip, taraftarı sevindireceğiz

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok bir zor maçın kendilerini beklediğini ifade etti.

Trabzonspor'un ligde zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakır, "Biz de uzun aradan sonra Göztepe maçını kazanarak üç puan aldık. Galibiyet serimiz sürsün istiyoruz. Seri galibiyetler futbol için bambaşka bir keyif. Kaybettiğimiz bazı sürpriz maçlar için deplasman galibiyetine ihtiyacımız var." dedi.

Bakır, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçının, rekabete açık bir maç olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun zamandan beri Trabzon deplasmanından puan alamadık. Bu maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacağı kesin. Trabzonspor son zamanlarda istediği sonuçları alamasa da kaliteli bir kadroya sahip. Bu maç onlar için de önem taşıyor. İki komşu kentin sportif rekabetinin üst seviyede olduğunu biliyoruz. Biz kazanmaya daha istekliyiz. Güzel bir maç olmasını diliyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş ile eşleştiklerini anımsatan Bakır, "Artık her tur kendi içinde zorlaşıyor. Zor bir kura çekildi. Beşiktaş'ın güçlü ve iyi oyuncuları var. Kupada Beşiktaş'ı eleyerek bu turu da geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

