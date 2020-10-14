Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Çaykur Rizespor, kadrosunda yer alan iki futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.
Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
(DHA)
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