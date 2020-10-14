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Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, iki futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Çaykur Rizespor ligin 5. haftasında Cumartesü günü saat 13:30'da Ankaragücü'nü konuk edecek.

Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Çaykur Rizespor, kadrosunda yer alan iki futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.

Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(DHA)

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