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Rizespor'da Sumudica maç sonunda fenalaştı

12.02.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Rizespor'da Sumudica maç sonunda fenalaştı

Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, BB Erzurumspor maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 25 haftasının açılış maçında BB Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

Margarit, teknik direktör Sumudica'nın rahatsızlandığını söyledi.

Margarit, kaybedilen 3 puan için "Sürekli maç kaybediyoruz. Bir yerde problem olacak bu. Oyuncularımızın da ayağa kalkması gerekiyor. Kolay kaybedilen bir maç. 2-0 kötü bir skor. Bir dahaki maçta daha fazla mücadele edip bu kaybedilen 3 puanın yerine 3 puanı kazanmaları gerekiyor'' dedi.

Sumudica hakkında konuşan Margarit, ''Marius Sumudica kendini iyi hissetmiyor, doktor ona müdahale ediyor. Gelemediği için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

SUMUDİCA İSTİFA ETTİ, FUTBOLCULAR VAZGEÇİRDİ

BB Erzurumspor yenilgisinin ardından istifa kararı alan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, istifa kararı aldı. 49 yaşındaki teknik adam, futbolcuların ısrarı üzerine bu kararından vazgeçti.

Marius Sumudica, Rizespor'un başında çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.

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