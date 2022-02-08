Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı! Evden çıkarken kurşun yağmuru

Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy silahlı saldırıya uğradı. İstanbul ekiplerinden Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aksoy'un saldırı sırasında yanında ailesinin olduğu öğrenildi. Baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy'un yaralandığı saldırıda futbolcu Aksoy, yara almadan kurtuldu. İşte Zeytinburnu'nda gerçekleşen silahlı saldırının tüm detayları...

RİZESPORLU FUTBOLCU AZİZ AKSOY'A EVDEN ÇIKTIĞI ANDA KURŞUN YAĞMURU

Olay, geçen Cumartesi günü Çırpıcı Mahallesi, 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ile anne, baba ve kardeşi ile birlikte evden çıkarak otomobillerine doğru ilerledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

ANNE, BABA VE KARDEŞİ YARALANDI

Saldırıda, baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

AZİZ AKSOY'UN SAĞLIK DURUMU

Saldırıda, otomobilde bulunan Aziz Aksoy ise yara almadı.

RİZESPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

(DHA)

