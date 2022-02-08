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Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı! Evden çıkarken kurşun yağmuru

08.02.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine İstanbul'da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aksoy'un ailesi ile birlikte evden çıktıkları anda gerçekleşti. Baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy'un yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı saldırıdan Rizesporlu Aksoy ise yara almadan kurtuldu. Rizespor'dan da söz konusu olayla ilgili açıklama geldi.

Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy silahlı saldırıya uğradı. İstanbul ekiplerinden Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aksoy'un saldırı sırasında yanında ailesinin olduğu öğrenildi. Baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy'un yaralandığı saldırıda futbolcu Aksoy, yara almadan kurtuldu. İşte Zeytinburnu'nda gerçekleşen silahlı saldırının tüm detayları...

RİZESPORLU FUTBOLCU AZİZ AKSOY'A EVDEN ÇIKTIĞI ANDA KURŞUN YAĞMURU

Olay, geçen Cumartesi günü Çırpıcı Mahallesi, 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ile anne, baba ve kardeşi ile birlikte evden çıkarak otomobillerine doğru ilerledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

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ANNE, BABA VE KARDEŞİ YARALANDI

Saldırıda, baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

AZİZ AKSOY'UN SAĞLIK DURUMU

Saldırıda, otomobilde bulunan Aziz Aksoy ise yara almadı.

RİZESPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

RIZE

(DHA)

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