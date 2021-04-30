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Rober Hatemo'dan Demet Akalın'a tepki! 'Saatimi sattım'

30.04.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın tam kapanmada tatile gidenlere kızdı. Akalın'ın sözlerine ise Rober Hatemo'dan tepki geldi.

Rober Hatemo'dan Demet Akalın'a tepki! 'Saatimi sattım'

Sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında konuşan Demet Akalın, tam kapanma sonrası artan seyahat yoğunluğuna tepki gösterdi.

Akalın açıklamasında "2 milyona yakın vatandaşımız tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Kimse 'param yok' demesin" dedi.

Ekran Alıntısı

Akalın'ın bu sözlerine Rober Hatemo'dan tepki geldi. Ünlü şarkıcı "Yani susayım diyorum, ama bir yere kadar... Sırf fatura ve kdv'leri ödeyebilmek için arabamı, saatimi sattım. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım, 2 milyon değil Türkiye" dedi.

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Demet Akalın
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