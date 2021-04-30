Rober Hatemo'dan Demet Akalın'a tepki! 'Saatimi sattım'

Sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında konuşan Demet Akalın, tam kapanma sonrası artan seyahat yoğunluğuna tepki gösterdi.

Akalın açıklamasında "2 milyona yakın vatandaşımız tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Kimse 'param yok' demesin" dedi.

Akalın'ın bu sözlerine Rober Hatemo'dan tepki geldi. Ünlü şarkıcı "Yani susayım diyorum, ama bir yere kadar... Sırf fatura ve kdv'leri ödeyebilmek için arabamı, saatimi sattım. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım, 2 milyon değil Türkiye" dedi.

