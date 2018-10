Robert Prosinecki: Türkiye bir galibiyetle her şeyi değiştirebilir

Rize’de Türkiye ile Bosna-Hersek arasında oynanacak özel maç öncesi Bosna-Hersek Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve milli futbolcusu Edin Visca, düzenlenen basın toplantısında iyi bir maç geçmesini temenni ettiklerini söylediler.

PROSINECKI: "TÜRKİYE İLK MAÇINI YENİLDİ AMA BİR GALİBİYETLE HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Robert Prosinecki, Türkiye’yi takip ettiğini, ilk maçta Rusya’ya mağlup olduklarını ama bir galibiyetle her şeyin değişebileceğini belirterek, "4 gün sonra çok önemli maçımız var. Bazı oyuncular 1 dakika bile takımda oynamadılar ama yine de herkesin milli takım için en iyisini vereceğine eminim. UEFA Uluslar Ligi’ne şuanda iki galibiyetle başladık. Umarım gruptan çıkarız ve daha iyi yerlere geliriz. Türkiye milli takımını ben de takip ettim, bütün hocalar da kesinlikle takip ediyordur. Sonuçta Rusya'ya karşı burada kaybetti ama bir galibiyetle her şey farklı olabilir. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve ona göre bir kadro çıkaracaklardır" diye konuştu.

EDIN VISCA: "TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ GENÇ OYUNCULARI VAR"

Maçın çok iyi bir müsabaka olacağına emin olduğunu ifade eden Edin Visca, "Dilerim bir sakatlık olmasın. Tabii ki hocamızla konuştum. Çoğu oyuncuyla birlikte Türkiye'de oynadım. Umarım iyi bir maç geçer, tribünler de dolu olur. Cengiz'le Başakşehir'de oynadık. Tecrübeli oyuncuları çok yok ama çok iyi genç oyuncuları var. Türkiye’de milli takımla ilk kez buradayım. Türk halkı bizi çok iyi karşıladı. Umarım güzel bir maç geçer" dedi.