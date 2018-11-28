SPOR

Roberto Carlos: Çok yakında Neymar dünyanın en iyisi olacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Red Bull Street Style Dünya Finali’nin onur konuğu bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Roberto Carlos’tu. Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu, "Neymar çok yakında dünyanın en iyisi olacak" açıklamasını yaptı.

Roberto Carlos: Çok yakında Neymar dünyanın en iyisi olacak

Sokak futbolunun estetiğini sahnelere taşıyan Red Bull Street Style’ın Varşova’daki 2018 Dünya Finali muhteşem anlara ev sahipliği yaptı. 50’den fazla ülkeden bu disiplinin en iyilerinin kapıştığı etkinlikte zaferi erkeklerde Norveçli Erlend Fagerli, kadınlarda ise ev sahibi yarışmacı Agnieszka 'Aguska' Mnich elde etti. Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe’de forma giyen Roberto Carlos da organizasyonun en özel konuğu olarak jüri koltuğundaydı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Carlos, "Hayatımın en özel günlerinden birini yaşadım. Bu yarışmadaki seviye gerçekten inanılmazdı. Yarışmacıların tekniği gerçekten sıra dışıydı. Buraya direkt Dünya Kupası diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Neymar’ın, eski takımı olan Real Madrid’e transfer olacağı dedikoduları üzerine açıklamalar yapan Roberto Carlos, "Bana kalırsa Neymar gibi bir oyuncuya dünyadaki bütün kulüplerin ihtiyacı var. Özel yetenekleri olan muhteşem bir futbolcu ve çok yakında dünyanın tartışmasız en iyisi olacak. Onun gibi bir futbolcu sadece benim kulübüm Real Madrid’de değil, açıkçası dünyanın her büyük kulübünde rahatlıkla fark oluşturur" dedi.

Kariyerinde karşılaştığı en yetenekli futbolculardan da bahseden Roberto Carlos, "Bu çok zor bir soru oldu çünkü kariyerim boyunca gerçekten muhteşem oyuncularla karşılaştım. İlla ki seçim yapacaksam; Robinho, Ronaldinho, Ronaldo (Nazario) ve Zinedine Zidane’ı en başa yazabilirim. Bu oyuncular topu ayaklarına aldıkları anda beni gerçekten etkiliyorlardı" açıklamalarında bulundu.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Sahtekar futbolcu! '16 yaşındayım' demişti ama...Sahtekar futbolcu! '16 yaşındayım' demişti ama...
Olaylı finalin akıbeti belli olduOlaylı finalin akıbeti belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roberto carlos neymar

En Çok Okunan Haberler

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

Güvenç Kurtar: Ali Koç'a sesleniyorum, Fenerbahçe'ye talibim

Güvenç Kurtar: Ali Koç'a sesleniyorum, Fenerbahçe'ye talibim

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roberto Carlos: Çok yakında Neymar dünyanın en iyisi olacak

'Neymar dünyanın en iyisi olacak'

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

Sahtekar futbolcu! '16 yaşındayım' demişti ama...

River Plate - Boca Juniors Libertadores finali 8 ya da 9 Aralık'ta Arjantin dışında oynanacak

Olaylı finalin akıbeti belli oldu

Buenos Aires Özerk Şehri Adalet ve Güvenlik Bakanı Martin Ocampo istifa etti

Olaylı maç istifa getirdi!

Krasnodar 3 - 0 Arsenal Tula (Rusya Premier Ligi)

Krasnodar'dan Akhisar'a gözdağı

River Plate - Boca Juniors Libertadores finalinin rövanşı bir kez daha ertelendi!

Tüm dünyanın konuştuğu final için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.