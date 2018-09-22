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Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2018 08:17 | Son Güncelleme

Real Madrid’te altyapı koordinatörü olan Roberto Carlos, Fenerbahçe Yönetimi’ne mesaj gönderdi. “Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım” sözü veren Sarı- Lacivertli takımın eski yıldızın altyapı için de projesi hazır.

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

4-1’lik Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından Cocu’nun suyu iyice ısınırken, Fenerbahçe’de hoca değişikliği gündeme gelmeye başladı. Özellikle pazartesi günkü Beşiktaş derbisi Hollandalı teknik adamın geleceği açısından çok kritik. Olası bir kötü sonuçta Cocu’nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe ile şimdiden pek çok hocanın adı anılmaya başlarken, haber gönderen isimlerden birinin de Carlos olduğu öğrenildi.

Real Madrid’ten ayrıldıktan sonra 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı efsane, ülkemizde Sivasspor ve Akhisar’da teknik direktörlük yapmıştı. Şu anda Real Madrid’te altyapı koordinatörlüğü görevinde bulunan Carlos, Fenerbahçe’nin başına geçmeyi çok istiyor. “Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım” sözü veren 45 yaşındaki Carlos’un altyapıyla ilgili projesi de hazır.

İspanya’ya çağırdı

Temasa geçtiği Fenerbahçeli yöneticileri İspanya’ya davet eden Brezilyalı hoca, Real Madrid’teki altyapı organizasyonunu detaylı bir şekilde anlatmayı teklif etti. Carlos’un beraberinde getirmeyi düşündüğü isim ise Sezar Mendiondo... İspanya Milli Takımı’nın altyaş kategorilerinde şampiyonlukları bulunan Mendiondo, operasyonun gerçekleşmesi halinde Carlos’un hem yardımcılığını yapacak hem de altyapıyla yakından ilgilenecek. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid roberto carlos Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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